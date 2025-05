L’Inter perde: cosa cambia per le fasce del sorteggio Champions

Dopo la delusione per la finale persa contro il PSG i tifosi e i giocatori dell’Inter si leccano le ferite per la seconda volta in tre anni dopo un ko all’ultimo atto che è molto complicato da digerire, per via del fantastico percorso che era stato fatto fin qui. Ma questa sconfitta può incidere sulla Champions League dell’anno prossimo?

La risposta è no, perché le fasce per i sorteggi dei calendari nel nuovo format della Champions League vengono stabilite senza più osservare regole specifiche e attribuendo i posti in prima fascia alle squadre che hanno vinto i proprio campionati oppure le competizioni europee. Ora si guarda soltanto il ranking UEFA.

L’Inter è ormai da mesi una delle prime squadre in Europa nella graduatoria del ranking UEFA e quindi ha il suo posto garantito in prima fascia per il sorteggio che ci sarà tra qualche mese in vista della Champions League 2025/26. Anche in caso di successo contro il PSG non sarebbe infatti cambiato molto per i nerazzurri.