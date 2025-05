Futuro Inzaghi dopo la finale: La risposta di Marotta è SECCA

Al termine della pesante sconfitta per 5-0 dell’Inter contro il PSG, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport utilizzando le seguenti parole: “È stata una serata negativa dove l’avversario ci ha surclassato in tutto. Questo non deve inficiare la nostra stagione, anche contando solo la Champions League. Volevo ringraziare i tifosi che sono venuti fin qui, stasera è una serata assolutamente negativa. Siamo caduti in maniera molto fragile, io voglio ringraziare giocatori e allenatori. Il cammino della stagione è fatto di 59 partite e ha dimostrato come questa squadra meriti questi palcoscenici”.

Cambia in qualche modo il futuro dopo questa gara? “Nessun cambio di valutazione, ci vedremo con Inzaghi la prossima settimana e lo abbiamo detto. Ha ancora un anno di contratto ed è all’altezza del suo incarico, non è una serata negativa che cancella i suoi meriti”.

Quest budget non è sufficiente per le squadre italiane per vincere in Europa? “L’Italia non è più il paradiso dove tutti venivano, il nostro è un movimento calcistico di passaggio perché i migliori giocatori vengono qui e poi rischiano di scappare per migliori ingaggi verso altre società come proprio il PSG ma questo non è un alibi. Il Made in Italy può dare ancora risultati con competenza, si possono recitare ruoli da protagonisti ma poi ci sono altre grandi squadre che hanno budget e vincono”.