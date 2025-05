Il PAGELLONE dell’Inter 2024/25: Dimarco tradisce, Dumfries il migliore

1 di 6

PAGELLONE INTER

Si è chiusa con una sconfitta pesantissima l’annata dell’Inter, in attesa del Mondiale per Club che avrà inizio da metà giugno. Un epilogo amaro che condiziona ovviamente anche i giudizi complessivi su quella che è stata la stagione per la formazione interista e per Simone Inzaghi, chiusa senza trofei nonostante il percorso esaltante tra tutte le competizioni. Ecco il pagellone su quanto visto in questa stagione dall’Inter.

PORTIERI >>>