L’ANNUNCIO di Di Marzio sul futuro di Inzaghi dopo la finale

Dopo una stagione di alto livello, con l’Inter in corsa su tanti fronti, il finale è stato dei più amari, con i nerazzurri che non sono riusciti a vincere alcun trofeo. Un epilogo amaro per Simone Inzaghi, culminato con la seconda finale di Champions League persa in due anni.

Un ciclo importante quello del tecnico nerazzurro, che però ora potrebbe essere arrivato a un bivio. Nei prossimi giorni, infatti, il tecnico dovrà decidere cosa fare nel suo futuro, se rinnovare il contratto o accettare l’offerta dell’Al-Hilal in Arabia Saudita.

Queste le parole di Gianluca Di Marzio nel post-partita di PSG-Inter su Sky Sport:

“Futuro Inzaghi? Aggiungo solo la grande fiducia in Arabia Saudita. Loro sono sicuri che alla fine Simone Inzaghi accetterà l’offerta faraonica che ha sul tavolo. D’altro canto penso che lui, con grande rispetto e correttezza vorrà prima confrontarsi con la società. Non penso abbia già deciso. Però la sconfitta così pesante di stasera può aver accentuato questo tipo di valutazione”.