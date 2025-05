Inzaghi: “Ultima con l’Inter? C’è tanta delusione”

Dopo la brutta sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, l’allenatore dell‘Inter Simone Inzaghi ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport con le seguenti parole: “Nulla toglie, sono orgoglioso di questi ragazzi per il percorso. Abbiamo affrontato una squadra che ha meritato e che forse è più forte di noi. Dovevamo essere più bravi, abbiamo approcciato male e poi ci siamo allungati. Questa brutta sconfitta non cancella il percorso fatto fin qua, io per primo dovevo far meglio ma non dimentico cosa hanno fatto i ragazzi in stagione. Zero titoli ma bravissimi lo stesso. C’è delusione e arrabbiatura ma vanno fatti i complimenti”.

Ha già preso una decisione sul suo futuro? “Vedremo nei prossimi giorni con la società, adesso dopo una finale c’è delusione: è la seconda in tre anni. Ci sarà tempo per parlarne con la società che stasera era qua e sono sempre con noi, dal presidente a tutti gli altri”.

Il pressing del PSG vi ha creato troppi problemi? “Abbiamo provato, nel primo tempo abbiamo giocato come non sappiamo. Loro arrivano sempre primi sulle seconde palle e hanno giocatori che sono i migliori in Europa nell’1vs1. Dovevamo fare meglio perché abbiamo concesso gol come non abbiamo mai fatto”.

Come mai non è entrato Frattesi? “Avrebbe meritato ma poi ho deciso di inserire Zalewski, non riuscivamo a creare. Poi ci sono stati due cambi forzati per Calhanoglu e Bisseck. Avrebbe meritato uno spezzone ma poi eravamo sotto 3-0 e ho scelto di non metterlo”.