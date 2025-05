Come cambia il futuro di Inzaghi dopo la finale di Champions

Non poteva finire in modo peggiore la Champions League dell’Inter. I nerazzurri sono stati travolti in finale dal Paris Saint-Germain, perdendo 5-0, senza mai sembrare davvero in partita. Una macchia sul percorso nerazzurro in Europa, che si aggiunge al rammarico per lo Scudetto sfumato per un punto.

Non era il finale di stagione che Simone Inzaghi sperava di avere e questo potrebbe avere ripercussioni importanti anche sul suo futuro. Decisivi saranno i prossimi giorni, quando il tecnico incontrerà la società nerazzurra per chiarire il suo futuro. Da parte nerazzurra, sembra esserci la volontà di proseguire insieme, non dimenticando i meriti e i traguardi di questi anni.

In gioco c’è l’offerta da 50 milioni di euro in due anni dell’Al-Hilal, con la convizione dall’Arabia Saudita, che il tecnico accetti. Dopo PSG-Inter, il tecnico non si è sbilanciato più di tanto, ma per la prima volta è sembrato più incerto sulla sua permanenza. D’altronde, come raccontato da Gianluca Di Marzio nel post-partita, non è da escludere che la brutta sconfitta in finale di Champions League non possa influenzare la sua scelta.