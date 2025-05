Inzaghi apre all’addio: “Io al Mondiale? Non so rispondere”

L’Inter perde con un netto 5-0 in finale di Champions League contro il PSG e il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dopo il pesante ko interviene in conferenza stampa per parlare del suo futuro.

Lei andrà al Mondiale con l’Inter? “Non so rispondere a questa domanda. Son venuto per educazione e rispetto vostro, questa sconfitta mi amareggia tantissimo. Posso dire che dalle sconfitte si esce più forti”.