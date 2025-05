Di Marzio: “Questo sarà il prossimo allenatore dell’Inter”

Dopo la grande delusione della finale di Champions League, è tempo di bilanci per l’Inter. Al centro del dibattito c’è sicuramente il futuro di Simone Inzaghi. La decisione arriverà nei prossimi giorni, quando club e allenatore si incontreranno per capire se proseguire insieme.

I dubbi sembrano essere aumentati dopo la sconfitta contro il PSG, con lo stesso tecnico che non ha voluto rispondere con chiarezza in conferenza stampa. Se l’addio dovesse effettivamente concretizzarsi, l’Inter dovrà trovare un nuovo tecnico in tempi brevi, visto l’imminente Mondiale per Club.

Del possibile nuovo allenatore nerazzurro ha parlato Gianluca Di Marzio dopo la finale di Champions League. Queste le sue parole sui profili che potrebbero arrivare all’Inter:

“Quelli di Inzaghi sono segnali di addio. Nel caso, il nuovo allenatore sarà un profilo giovane, alla Fabregas, alla De Zerbi, alla Chivu. Sarà un profilo con cui costruire un profilo diverso”.