Gazzetta STRONCA Inzaghi: “Imbarazzante, non capisce nulla”

L’indomani del bruttissimo ko dell’Inter in finale di Champions League è a dir poco triste e pieno di critiche per la squadra nerazzurra che è stata surclassata dal PSG con un netto 5-0. Nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport non c’è spazio per nessuna minima giustificazione e incassano tutti delle pesanti insufficienze.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi prende un 3 di voto con un giudizio pieno di critiche per le sue scelte in questa finale: “Non capisce nulla delle rotazioni e delle pressioni del PSG. Quasi imbarazzanti le scelte sui cambi. Forse si rifarà nella Champions d’Asia. Forse”.