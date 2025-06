Marotta: “Addio Inzaghi? Ecco la verità”

Presso la zona mista dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dopo il terribile ko in finale di Champions League contro il PSG, il presidente Beppe Marotta parla del futuro dell’Inter e soprattutto dell’allenatore Simone Inzaghi che ha affermato di non essere certo di volare con la squadra a metà giugno negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Queste le parole del presidente nerazzurro:

“Inzaghi ha ancora un anno di contratto e ci incontreremo la prossima settimana. In un’analisi che va fatta in questi anni di lavoro, quasi tutto il merito di questo positivissimo ciclo va dato alle sue capacità. Come detto la settimana scorsa se ha voglia e intenzione di continuare siamo contenti. Inzaghi non sa se sarà in America? È una risposta detta così, che non significa nulla. Ho preso atto di quello che ha detto ma non vedo motivo di allarmismo”.