Sky: “Inzaghi via, ECCO la lista dei possibili sostituti”

Sono ore molto calde in casa Inter per quanto riguarda il futuro di Simone Inzaghi che, dopo la batosta subita in finale di Champions League, si incontrerà con la società per parlare del prossimo anno. Il tecnico nerazzurro dopo il ko con il PSG ha dichiarato di non essere certo di restare e si ipotizzano già alcuni nomi alternativi.

In seguito al triplice fischio della finale di Champions League, su Sky Sport si è parlato del futuro di Inzaghi e si è iniziata a fare una sorta di lista di allenatori che potrebbero essere i giusti profili per la società nerazzurra. Secondo Gianluca Di Marzio si cercherà un tipo di guida tecnica ben preciso come caratteristiche.

Si cercherà infatti un profilo giovane tipo come Fabregas, De Zerbi oppure Chivu che ha già fatto bene nella Primavera nerazzurra. L’intenzione è quindi quella di creare un ciclo diverso con un tecnico nuovo a livello di idee, nel caso in cui Inzaghi salutasse la squadra e il mondo Inter dopo l’incontro con la dirigenza.