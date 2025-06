Come cambia il Mondiale dell’Inter dopo le parole di Inzaghi

A rendere ancora più amara la bruttissima sconfitta in finale di Champions League contro il PSG, ci hanno pensato le dichiarazioni di Simone Inzaghi che in conferenza stampa ha ammesso di non essere sicuro di poter confermare o smentire una sua presenza al prossimo Mondiale per Club che comincerà il 14 giugno.

In casa Inter adesso c’è infatti più incertezza su chi allenerà la squadra visto che Inzaghi ha preso tempo e si incontrerà con la società all’inizio della prossima settimana per un confronto chiaro sul futuro e sulla programmazione delle prossime stagioni. Solo dopo questo vertice verrà comunicata la scelta del tecnico.

Se l’allenatore nerazzurro dovesse scegliere di salutare ci sarebbe certamente più fretta nell’andare a trovare un nuovo tecnico in tempi rapidi per andare negli Stati Uniti entro pochi giorni. Va però ricordato che la società e in particolare il presidente Marotta ha sempre confermato Inzaghi con parole chiare e l’intenzione sarebbe quella di proseguire insieme.