Ecco quanto può incassare l’Inter dai gironi di Champions League

La Champions League sta per tornare e l’Inter vuole rinconfermare quanto di buono fatto nella scorsa edizione, con la conquista della finale di Istanbul. Un cammino glorioso, che ha anche permesso ai nerazzurri di incassare cifre notevoli.

Vista la situazione economica del club, ripetere quel percorso quanto più possibile sarebbe un risultato auspicabile, a partire dal superamento dei giorni di Champions League, che potrebbe portare introiti rilevanti. Vediamo insieme tutti i dettagli.

LE CIFRE DELLA CHAMPIONS LEAGUE

Per la fase a gironi, la UEFA metterà a disposizione dei club oltre 2 miliardi euro, da dividere tra:

quote di partenza: 500,5 milioni di euro (25%)

(25%) importi legati alle prestazioni: 600,6 milioni di euro (30%)

(30%) classifiche dei coefficenti di rendimento decennali: 600,6 milioni di euro (30%)

(30%) quote variabili legate al market pool: 300,3 milioni di euro (15%)

GLI INCASSI CERTI

Dalla fase gironi, allora, l’Inter incasserà certamente 15,64 milioni di euro (acconto di 14,8 e saldo 840mila) per la partecipazione. Al conto, però, i nerazzurri devono aggiungere anche quasi 20,5 milioni di euro di ranking storico (15a sulle 32 partecipanti). Ecco, allora, che il totale diventa di oltre 30 milioni di euro.

GLI INCASSI LEGATI AI RISULTATI

La UEFA poi garantisce incassi aggiuntivi, in base ai risultati nella fase a gironi, così suddiviso:

Ogni vittoria vale 2,8 milioni di euro

Ogni pareggio vale 930 mila euro

Infine c’è il market pool, legato ai contratti TV dei singoli campionati. Gli incassi qui sono divisi in due tronconi: uno per il piazzamento della scorsa Serie A e uno per il percorso in Champions League di questa stagione. Attualmente la cifra minima incassata dall’Inter può essere di circa 4 milioni di euro.

GLI INCASSI PER GLI OTTAVI DI FINALE

L’accesso agli ottavi di finale viene invece premiato con 9,6 milioni di euro. Ma non solo, ci sono ovviamente premi anche per quarti (10,6 milioni), semifinale (12,5 milioni), finale (15,5 milioni) e vittoria della coppa (4,5 milioni). Inoltre, la qualificazione alla Supercoppa Europea garantisce altri 3,5 milioni di euro.

L’incasso massimo possibile, dunque, dovrebbe sforare gli 85 milioni di euro, senza considerare i guadagni derivanti dal botteghino dello stadio per le singole partite di Champions League.