La Champions League è una competizione di grande prestigio, la più importante per quanto riguarda i club. Per questo motivo, ottenere risultati di un certo livello può essere una manna anche dal punto di vista economico. Lo sanno bene l’Inter e Steven Zhang dopo il percorso europeo della scorsa stagione.

Nella sua edizione odierna, Tuttosport riporta i numeri degli introiti nerazzurri derivanti dalla Champions League nella scorsa stagione: circa 136 milioni di euro, compreso anche il botteghino. Incassi importanti, che il presidente nerazzurro vuole replicare anche in questa edizione. Già la sola partecipazione garantirà una cifra di circa 42 milioni di euro, con la possibilità di incassarne altri 20 con almeno tre vittorie e con la qualificazione agli ottavi di finale.

Inoltre, arrivare alla fase a eliminazione diretta (Zhang spera almeno nei quarti di finale), garantirebbe l’accesso praticamente certo al nuovo Mondiale per Club, al via nel 2025 e che dovrebbe avere un budget per le squadre qualificate da circa 2 miliardi di euro.

Si tratta di introiti molto importanti: i traguardi della scorsa stagione permetteranno di ridurre il passivo a bilancio a 80-85 milioni di euro. Nella stagione 2021/2022 era intorno ai 246 milioni di euro. Un fattore da non sottovalutare per Zhang, che, come sottolinea sempre Tuttosport, dovrà presto prendere decisioni importanti per quanto riguarda il prestito di Oaktree.

L’opinione di Passione Inter

Il futuro societario dell’Inter non può dare certezze assolute, sebbene Zhang abbia sempre ribadito la volontà di proseguire alla guida del club. In ogni caos, viste le tante ristrettezze economiche, è chiaro come gli introiti della Champions League possano essere un fattore molto importante per spostare le possibilità e anche le ambizioni sportive dei nerazzurri.