Inter, quanti gol dalla mediana: Inzaghi aspetta Barella e Klaassen

L’Inter ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, affidandosi molto anche alle certezze del finale della scorsa stagione. Una di queste è il centrocampo, senza dubbio il reparto più importante della squadra di Inzaghi.

Una centralità che si è confermata tale in queste prime partite, condita nel Derby anche da un’incidenza numerica da non sottovalutare. Contro il Milan, infatti, 4 gol sono stati segnati da centrocampisti: due Mkhitaryan, il rigore di Calhanoglu (che fa il paio con quello segnato alla Fiorentina) e la prima rete nerazzurra di Frattesi.

L’apporto in zona gol, peraltro, può diventare ancora maggiore. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi aspetta anche le reti di Barella e Klaassen. Il primo è ancora a secco, mentre l’olandese attende l’esordio per poter dimostrare le sue qualità offensive. Senza dimenticare Sensi. Si tratta di giocatori dall’ottimo potenziale realizzativo, che potrebbero aumentare ulteriormente la potenza di fuoco.

L’opinione di Passione Inter

Nelle prime 3 giornate l’Inter si era affidata molto sui gol dei suoi attaccanti, come è anche giusto che sia. Tuttavia, trovare soluzioni anche con i centrocampisti può essere un elemento fondamentale. I gol delle mezz’ali nerazzurre possono permettere di svoltare quelle partite in cui le punte faranno più fatica.