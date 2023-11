Incubo Cuadrado, a rischio pure Juve-Inter: “Il dolore non passa”

E’ stata una stagione da dimenticare fino a questo momento per Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, sbarcato in maglia nerazzurra la scorsa estate a parametro zero tra i dubbi della tifoseria interista per il suo trascorso alla Juventus, non ha avuto modo fino a questo momento di poter dimostrare il suo reale valore a causa di un fastidioso infortunio.

Ad oggi sono 97 i minuti giocati dal calciatore spalmati in 4 presenze di campionato, troppo poco per il laterale voluto da Inzaghi come vice Dumfries. Da metà settembre, infatti, Cuadrado convive con una insopportabile infiammazione al tendine d’Achille. Un infortunio da cui si era inizialmente ripreso ad inizio ottobre con lo spezzone di gara giocato con il Bologna, prima della riacutizzazione della tendinite qualche giorno più tardi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il rischio per Cuadrado adesso è quello di non fare in tempo per recuperare in vista del match tra Juventus e Inter del 26 novembre. L’esterno colombiano è stato risparmiato per la seconda volta consecutiva anche dalla sua Nazionale e prosegue il lavoro specifico ad Appiano Gentile, ma “se il dolore non passa e lui non può forzare, il recupero è improbabile”.

L’opinione di Passione Inter

L’assenza di Cuadrado toglie un’alternativa preziosa ad Inzaghi, soprattutto in virtù dell’assenza di Benjamin Pavard fuori per almeno un altro mese e mezzo. Non solo Darmian e Dumfries saranno costretti agli straordinari, ma anche Bisseck dovrà accelerare ancor di più il suo inserimento nelle rotazioni. Come visto nelle ultime uscite, inoltre, anche de Vrij può rappresentare una soluzione da braccetto sul binario destro.