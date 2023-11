Infortunio Asllani, UFFICIALE l’esito degli esami strumentali

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Kristjan Asllani dopo l’infortunio rimediato prima del match di domenica sera tra Inter e Frosinone. Come riportato dal club nerazzurro, il centrocampista albanese aveva accusato un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra.

Dopo le prime rassicurazioni fatte da Simone Inzaghi, ecco che dall’Albania giungono conferme in merito alle condizioni dell’ex Empoli. Convocato dalla sua Nazionale, infatti, Asllani si è immediatamente sottoposto ad esami strumentali che, come riferito ufficialmente dalla Federcalcio Albanese, non hanno riscontrato “alcun problema”.

L’opinione di Passione Inter

Un’ottima notizia questa per l’Inter che riavrà Asllani a disposizione per Juventus-Inter. Il centrocampista albanese, vice naturale di Hakan Calhanoglu, ha già dimostrato come in occasione della gara interna con la Roma di poter incidere anche in partite delicate da subentrato. La sua presenza in panchina sarà un’arma in più a disposizione di Simone Inzaghi per poter intervenire se sarà necessario a gara in corso.