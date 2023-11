Tutti i dettagli del rinnovo di Dimarco: stipendio triplicato e durata

Non serviva certo un gol da centrocampo a convincere l’Inter ad accelerare le pratiche per il rinnovo di Federico Dimarco, legato al club nerazzurro fino al giugno 2026. La prodezza messa a segno nell’ultimo match di campionato con il Frosinone, però, ha comunque riacceso i fari sul futuro del terzino sinistro della Nazionale Italiana.

Come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il nuovo prolungamento con l’Inter è infatti pronto e in attesa di essere firmato dallo stesso Dimarco. Il club nerazzurro ha difatti già raggiunto una bozza di accordo con il calciatore sulla base di un nuovo contratto da 4 milioni di euro fino al giugno 2028. Stipendio quasi triplicato rispetto all’attuale 1,6 percepito annualmente dal difensore.

L’opinione di Passione Inter

L’accordo in via di definizione tra l’Inter e Dimarco non rappresenta certo una novità. Grazie ad una crescita esplosiva nell’ultimo biennio, il difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro è diventato uno dei migliori nel suo ruolo non solo in Italia ma anche in Europa. La rete capolavoro siglata contro il Frosinone certifica la qualità di un mancino da far invidia a chiunque. Il nuovo contratto è un riconoscimento non solo al suo interismo, ma soprattutto alle sue straordinarie capacità.