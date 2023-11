“Inzaghi ha superato Conte”: tutte le scommesse vinte all’Inter

Se la scorsa stagione di questi tempi il suo futuro veniva messo in discussione da un inizio di stagione non proprio brillante, quest’anno Simone Inzaghi ha ribaltato le percezioni sul suo conto. Grazie ad uno straordinario percorso che ha portato l’Inter a pochissimi centimetri dalla vittoria in Champions League, il tecnico nerazzurro ha strappato un nuovo contratto e rinnovata fiducia dall’intero ambiente.

A celebrare l’allenatore interista al suo terzo anno sulla panchina nerazzurra ci ha pensato questa mattina Tuttosport. Il quotidiano torinese ha infatti ricordato alcune delle principali scommesse vinte da Inzaghi a Milano, esaltando la sua capacità di riuscire a tirare fuori il meglio dai suoi calciatori. La sua influenza ha consentito al club di crescere rapidamente negli ultimi tre anni, nonostante un mercato chiuso nelle prime due estati in attivo e solo nell’ultima in pari.

Thuram, ad esempio, è solo l’ultimo dei calciatori esplosi sotto la mano di Simone Inzaghi. Impossibile non menzionare ad esempio altri grandi interpreti come Darmian, Acerbi o Mkhitaryan, calciatori non più giovanissimi ma che all’Inter senza alcun dubbio stanno vivendo il miglior momento delle loro carriere.

Altri due calciatori riconoscenti al tecnico piacentino sono Dimarco e Calhanoglu. Il primo ha goduto della sua fiducia incondizionata sin dal primo momento riuscendo ad eliminare la ‘timidezza’ che si era nei sei mesi con Antonio Conte, il secondo è stato invece trasformato in uno dei registi più forti e determinanti in Europa.

Sfide, queste, che hanno consentito ad Inzaghi di “superare Conte” sulla panchina interista.