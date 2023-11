UFFICIALE, altro sponsor dal Qatar: Inter pronta al passaggio milionario

Dopo aver accolto all’interno della propria famiglia Qatar Airways, presentato ufficialmente ai tifosi nerazzurri come Official Global Airline Partner in occasione del match di San Siro tra Inter e Frosinone con un gioco di luci spettacolare sul terreno di gioco, il club nerazzurro ha stretto una nuova partnership.

Nelle ultime ore, infatti, sul sito ufficiale della società è apparso un nuovo sponsor proveniente ancora una volta dal Qatar. Si tratta di Visit Qatar, legato all’Inter in quanto Official Tourism Partner del club. Un accordo che va a rinforzare la stretta relazione tra il paese che lo scorso anno ha ospitato per la prima volta nelle sua storia i Mondiali di calcio e la famiglia nerazzurra.

Una partnership che, nelle ore in cui una delegazione dell‘Inter si trova proprio in Qatar per alcuni eventi commerciali, rende sempre più probabile uno scenario. Il club nerazzurro potrebbe attivare una clausola entro gennaio 2024 per promuovere Qatar Airways a main sponsor per la prossima stagione. Rispetto agli 11 milioni garantiti da Paramount+ fino al prossimo giugno, la nota compagnia aerea garantirebbe circa 20 milioni all’anno.