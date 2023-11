Inzaghi si sbilancia sulle condizioni di Asllani: torna con la Juve?

Fermato ai box da un affaticamento ai flessori della coscia destra, Kristjan Asllani non è andato nemmeno in panchina per Inter-Frosinone. Delle sue condizioni ha parlato Simone Inzaghi nella conferenza stampa post-partita.

Queste le parole sicure del tecnico, che si è espresso anche sui rientri di Cuadrado e Pavard

“Asllani torna dopo la sosta, Cuadrado vediamo come reagisce. Per Pavard ci vuole ancora un po’ di tempo”.