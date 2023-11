Statistica PAZZESCA per Sommer: ha già EGUAGLIATO Onana

La partenza di André Onana aveva lasciato l’amaro in bocca a tutto il popolo dell’Inter. Al suo posto, però, è arrivato Yann Sommer, portiere di grande esperienza internazionale che ci ha messo pochi mesi a far dimenticare l’estremo difensore camerunense. Non solo, lo svizzero lo ha anche già eguagliato nei numeri.

Contro il Frosinone, infatti, è arrivato il clean sheet numero 8 in Serie A, dopo sole 12 giornate. Lo stesso numero di quelli fatti da Onana, ma nell’intero scorso campionato. A questi poi vanno aggiunti anche le partite con la porta inviolata in Champions League, contro Benfica e Salisburgo.

Nummeri eccezionali per Sommer, che testimoniano anche la grande crescita difensiva dell’Inter rispetto alla scorsa stagione, quando, soprattutto in Serie A, la squadra subiva gol spesso anche banali, a causa di errori di deconcentrazione.