Lautaro e l’INDIZIO social sul rientro: le ultime da Appiano Gentile

Buone notizie dall’infermeria dell’Inter, che nelle ultime ore ha iniziato a rivedere diversi giocatori avvicinarsi al rientro. Il segnale più incoraggiante arriva da Lautaro Martínez, che sui social ha condiviso uno scatto dal campo con una breve ma significativa didascalia: “bello rivedere il verde”. Un messaggio che racconta la voglia dell’argentino di tornare presto a disposizione. Il capitano nerazzurro sta proseguendo il lavoro personalizzato e lo staff medico spera di riaverlo in gruppo nel corso della prossima settimana.

Restando sul fronte offensivo, in vista della sfida contro l’Atalanta, Marcus Thuram è da considerarsi recuperato dopo lo stop nel derby per febbre. C’è poi Denzel Dumfries, tornato a pieno regime, che potrebbe essere pronto per una maglia da titolare.

Situazione da valutare invece per Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro ha rimediato una botta alla tibia e anche oggi si è allenato a parte. La decisione sulla sua eventuale convocazione verrà presa solo nelle prossime ore, quando Cristian Chivu valuterà se potrà essere disponibile per la gara.

Prosegue infine il lavoro personalizzato anche per Hakan Çalhanoğlu, che sta seguendo un programma mirato con l’obiettivo di rientrare in gruppo la prossima settimana, insieme proprio a Lautaro Martínez.