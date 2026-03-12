Il Barcellona continua a seguire con attenzione Alessandro Bastoni. Secondo quanto riferisce Sport, il direttore sportivo Deco avrebbe incontrato l’agente del difensore all’inizio dell’anno per sondare il terreno e capire le intenzioni del giocatore in vista della prossima sessione di mercato.

Secondo la stampa spagnola l’incontro sarebbe andato bene e il centrale italiano sarebbe aperto all’idea di trasferirsi in Catalogna, anche se la trattativa con l’Inter si preannuncia complessa. Il club nerazzurro valuta il giocatore oltre 70 milioni di euro, una cifra troppo alta per il Barcellona che però considera negoziabile al ribasso. Al momento la trattativa vera e propria non è ancora entrata nel vivo, ma la questione potrebbe aprirsi a breve.

Dall’Italia, invece, sono arrivate finora sempre secche smentite rispetto ad un addio di Bastoni, che da sempre si dice molto legato all’Inter e intenzionato anche a rinnovare il proprio contratto, attualmente in scadenza nel 2028.