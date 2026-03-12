Cristian Chivu sta progettando una modifica significativa nell’assetto tattico dell’Inter. Dopo ormai più di sei anni di utilizzo, il tecnico rumeno punta a superare il tradizionale 3-5-2 attraverso una piccola ma sostanziale variazione. L’obiettivo infatti è quello di passare al 3-4-2-1 ed anche il mercato dovrà muoversi di conseguenza.

Rivedere la difesa a tre non rientra nei piani, dato che stravolgerebbe uno dei punti di forza della squadra come la catena sinistra formata da Bastoni e Dimarco. L’assetto del futuro dovrebbe quindi avvicinarsi al 3-4-2-1, ridisegnando principalmente il centrocampo. Martedì sera Piero Ausilio e Dario Baccin erano presenti a Bergamo per assistere alla partita tra Atalanta e Bayern Monaco. Nel finale della gara è entrato proprio quel Leon Goretzka che viene ritenuto ideale per coprire una delle due posizioni in mezzo al campo nel nuovo schema.

Altro profilo molto apprezzato è quello di Manu Koné della Roma, per il quale era già stato fatto un tentativo l’estate scorsa e un altro verrà fatto nella prossima. Senza dimenticare Aleksandar Stankovic, che l’Inter progetta di riportare a casa esercitando la clausola di riacquisto di cui gode.