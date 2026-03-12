Chivu ha le idee chiare: 3-4-2-1 con Goretzka in mediana. La situazione
Come cambia il mercato nerazzurro con la variazione dello schema
Cristian Chivu sta progettando una modifica significativa nell’assetto tattico dell’Inter. Dopo ormai più di sei anni di utilizzo, il tecnico rumeno punta a superare il tradizionale 3-5-2 attraverso una piccola ma sostanziale variazione. L’obiettivo infatti è quello di passare al 3-4-2-1 ed anche il mercato dovrà muoversi di conseguenza.
Rivedere la difesa a tre non rientra nei piani, dato che stravolgerebbe uno dei punti di forza della squadra come la catena sinistra formata da Bastoni e Dimarco. L’assetto del futuro dovrebbe quindi avvicinarsi al 3-4-2-1, ridisegnando principalmente il centrocampo. Martedì sera Piero Ausilio e Dario Baccin erano presenti a Bergamo per assistere alla partita tra Atalanta e Bayern Monaco. Nel finale della gara è entrato proprio quel Leon Goretzka che viene ritenuto ideale per coprire una delle due posizioni in mezzo al campo nel nuovo schema.
Altro profilo molto apprezzato è quello di Manu Koné della Roma, per il quale era già stato fatto un tentativo l’estate scorsa e un altro verrà fatto nella prossima. Senza dimenticare Aleksandar Stankovic, che l’Inter progetta di riportare a casa esercitando la clausola di riacquisto di cui gode.