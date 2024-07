Infortunio Acerbi, come procede il rientro: le ultime

La nuova stagione dell’Inter è iniziata. Ieri, c’è stato il primo allenamento della squadra, ancora priva di diversi nazionali, impegnati tra Europeo e Copa America. Presente, invece, l’infortunato Francesco Acerbi, che prosegue il recupero per l’infortunio all’inguine.

Un processo di recupero per il difensore che starebbe andando avanti senza intoppi, come riportato da Gianluca Di Marzio. Acerbi si sta allenando a parte per rientrare al meglio. Da valutare quando potrà tornare a fare parte a pieno regime del gruppo di Inzaghi.