Capello: “Inter in testa. Ecco cosa può prendere sul mercato”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha fatto il punto sulle squadre al vertice della prossima stagione di Serie A. L’ex allenatore non è sembrato avere dubbi sulla forza dell’Inter e sul suo ruolo da protagonista anche nella prossima stagione.

Queste le sue parole:

“L’Inter era la più completa del lotto a maggio, quando è finito il campionato, e lo è ancora oggi, dopo le prime settimane di mercato. Anzi, con le aggiunte di Josep Martinez, Zielinski e Taremi si può tranquillamente dire che i nerazzurri si sono già ulteriormente rinforzati e guidino ancora il carro della Serie A. Tecnicamente, alla squadra di Inzaghi non manca nulla, anche se ho letto che si sta cercando un braccetto di difesa mancino. Sarà Cabal del Verona come si vocifera? In rosa ci può stare, tanto i titolari l’Inter già li ha. Al limite la squadra si può rifinire con piccoli accorgimenti. In porta e a centrocampo è stato fatto, in attacco pure con Taremi, anche se poi non escluderei che in caso di uscita di uno tra Correa e Arnautovic non ci possa scappare la sorpresa…”