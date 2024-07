Futuro Dumfries, rinnovo o addio: “Ora è il momento della verità”

L’Europeo di Denzel Dumfries si è concluso con un’eliminazione beffarda nei minuti di recupero della semifinale contro l’Inghilterra. Una delusione cocente per l’esterno olandese, che ora, però, è subito chiamato a un’altra partita importante: quella in merito al suo futuro all’Inter.

Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, è arrivato il momento della verità per Dumfries: o sarà rinnovo o sarà addio. I segnali degli ultimi giorni sembrano essere positivi, con l’olandese che potrebbe abbassare le pretese di ingaggio, che avevano frenato la trattativa lo scorso inverno (la richiesta era di 5 milioni annui a fronte dei 2,5 attuali e dei 4 proposti dal club).

Se così non sarà, l’addio potrebbe essere inevitabile, visto il contratto in scadenza nel 2025 e la volontà di non perderlo a zero. Tuttavia, c’è da capire se possa effettivamente arrivare un’offerta in grado di soddisfare la richiesta da 25-30 milioni di euro dei nerazzurri.