Difensore mancino, altro round di trattative: “C’è un nome nuovo”

La stagione sul campo dell’Inter è ricominciata, ma nel frattempo prosegue anche il lavoro dei dirigenti nerazzurri sul mercato. In particolare, c’è grande impegno in casa nerazzurra per trovare il difensore mancino che possa sostituire l’infortunato Buchanan.

Come riportato da Fabrizio Romano, i nerazzurri si starebbero preparando a un altro round di trattative per la prossima settimana per Juan David Cabal del Verona. Il giocatore colombiano è uno dei tre nomi fin qui emersi dalla lista dell’Inter ed è il giocatore sul quale sembrano concentrarsi gli sforzi attuali.

Nell’operazione, peraltro, potrebbe inserirsi un nuovo nome. Si tratta di Issiaka Kamate. Il classe 2004 è tra i nomi preferiti del Verona, come riportato da Matteo Moretto, con il club veneto che avrebbe aperto al suo inserimento nella trattativa come contropartita tecnica.