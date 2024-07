FOTO – Nuova maglia Inter: design SPECIALE per i pantaloncini

La presentazione ufficiale si farà attendere ancora per qualche giorno, ma in rete girano già diverse immagini della nuova maglia dell’Inter per la stagione 2024/2025. E, per la prima volta, il sito specializzato FootyHeadlines ha mostrato anche i pantaloncini che accompagneranno la divisa nerazzurra. Anch’essi dal design molto particolare.

Infatti, il classico colore nero sarà accompagnato da strisce nerazzurre sul salto sinistro, dall’orientamento diagonale, che richiamano le irregolarità presenti anche sulla maglia. Questa l’immagine:

Di seguito anche un’altra immagine, con maglia e pantaloncini affiancati: