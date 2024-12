Infortunio Barella, oggi gli esami: la decisione dell’Inter

La situazione infortuni in casa Inter desta qualche preoccupazione, soprattutto in difesa, dove le assenze di Acerbi e Pavard hanno ridotto in modo sensibile le rotazioni. Nella convincente vittoria in casa della Lazio, però, i nerazzurri si sono presi un bello spavento anche a centrocampo, quando Nicolò Barella ha chiesto il cambio nel secondo tempo.

Fortunatamente, come riportato dal Corriere dello Sport, la condizione dell’adduttore della coscia destra non sembra destare particolari preoccupazioni in casa Inter. Oggi Barella verrà sottoposto a esami strumentali per capire meglio l’entità del problema.

Il centrocampista non è stato nemmeno convocato per la gara di Coppa Italia contro l’Udinese, ma potrebbe saltare anche la sfida con il Como di lunedì prossimo. D’altronde a inizio anno ci sarà la Supercoppa e, pertanto, non sono da escludere delle scelte precauzionali per riaverlo al meglio a Riad.