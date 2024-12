Osservato speciale Inter in Coppa Italia: “C’è la ferma convinzione”

La sfida di Coppa Italia contro l’Udinese è una buona occasione per Simone Inzaghi per mettere in atto alcuni esperimenti e schierare in campo giocatori che fin qui si sono visti di meno. Il tecnico dovrà comunque fare i conti con l’emergenza in difesa e la gara di San Siro potrebbe diventare utile anche per delle riflessioni più ampie sul futuro del reparto arretrato dell’Inter.

Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, le condizioni di Acerbi, il cui rientro si sta facendo più lungo del previsto, non sembrano preoccupare in modo particolare l’Inter. Al contrario, in casa nerazzurra c’è la ferma convinzione che non ci sarà bisogno di intervenire sul mercato a gennaio, a meno che non subentrino gravi problemi fisici per il difensore.

Al tempo stesso, un colpo in difesa andrà fatto sicuramente, anche se solo a giugno. Ecco perché la gara di San Siro offrirà di nuovo l’occasione (dopo la sfida di campionato al Friuli) di vedere da vicino Jaka Bijol. Il difensore sloveno è da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra, che sarebbe interessata anche a Isak Hien dell’Atalanta. Quest’ultimo però richiederebbe uno sforzo economico decisamente maggiore.