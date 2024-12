Il Barcellona piomba sulla STELLA dell’Inter: “Scelto lui come sostituto”

La scorsa estate ha rappresentato un’importante novità in casa Inter. Dopo alcune stagioni segnate da cessioni importanti, la dirigenza ha preso la decisione di non cedere nessuno dei pilastri della rosa dello Scudetto. Una scelta forte, che non ha comunque spento l’interesse verso i top player nerazzurri.

Come riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Marcus Thuram, ritenuto un potenziale candidato per sostituire Robert Lewandowski, il cui contratto è in scadenza a fine stagione, anche se potrebbe esserci una clausola per l’estensione dell’accordo con il club catalano.

Thuram è nella lista del Barcellona insieme a nomi come Gyokeres e Haaland. Sempre secondo il giornale spagnolo, le prestazioni dell’attaccante francese avrebbero attirato su di lui anche l’interesse di Liverpool, Real Madrid, Arsenal, Tottenham e Paris Saint-Germain. Difficile pensare che l’Inter voglia privarsi del suo bomber, ma la situazione è comunque da monitorare con attenzione.