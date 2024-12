La doppia mossa di Inzaghi fa ricca l’Inter: tesoretto da 100 milioni

La vittoria dell’Inter in casa della Lazio ha avuto un valore simbolico sotto diversi aspetti. Sia per il messaggio mandato a tutta la Serie A in uno scontro diretto, sia per l’ennesima dimsotrazione del livello di gioco raggiunto dalla squadra di Inzaghi. Ne è un esempio la rete del 2-0, a firma di entrambi gli esterni nerazzurri: assist di Dumfries e gol di Dimarco.

Un marchio di fabbrica del tecnico, che ha reso entrambi due frecce vincenti dell’arsenale interista, capaci di incidere come degli attaccanti negli ultimi metri di campo. Un approccio tattico, che ha esaltato le qualità di Dimarco e Dumfries, e fatto fruttare ampiamente l’investimento fatto dall’Inter su di loro.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il loro valore sia salito vertiginosamente rispetto ai 20 milioni totali spesi dall’Inter: circa 5 milioni per la recompra di Dimarco dal Sion e 15 per Dumfries. Oggi il loro valore sarebbe almeno quintoplicato e forse nemmeno 100 milioni convincerebbero il club a privarsi di loro.