Palacios in campo in Coppa Italia: la scelta di Inzaghi

La gara di Coppa Italia contro l’Udinese è l’occasione per Inzaghi per provare alcune novità, dando a spazio a chi fin qui ha giocato meno. L’Inter ha comunque l’ambizione di arrivare fino in fondo nella competizione, ma è chiaro come il tecnico possa sfruttare questa gara per testare alcuni giocatori. Come, ad esempio, Tomas Palacios.

L’argentino ha fin qui raccolto appena 10 minuti in campo. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore non partirà titolare a San Siro. Inzaghi, infatti, sarebbe intenzionato a utilizzarlo, ma solo a gara in corso. Quasi sicuro, dunque, che ci sarà spazio per Palacios, probabilmente per far rifiatare Bastoni, ma solamente a gara in corso.