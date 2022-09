Infortunio Brozovic, la Croazia conferma il problema: quanto starà out

Brutte notizie per i nerazzurri di Inzaghi

Alessio Murgida

Non arrivano buone notizie per l'Inter dalla Croazia. Dopo l'infortunio subito in nazionale, arriva la conferma del problema di Marcelo Brozovic: "Gli esami hanno evidenziato la rottura parziale dei muscoli della zona posteriore della coscia", comunica la Nazionale croata sul proprio profilo ufficiale Twitter. L'Inter ipotizza possa essere una lesione di primo grado: i tempi di recupero dovrebbero attestarsi tra le 3 e 4 settimane.

Il centrocampista croato dovrebbe quindi saltare, quasi sicuramente, il doppio impegno in Champions League contro il Barcellona, oltre a Roma (e probabilmente Fiorentina) come big match in campionato. In ogni caso, Brozovic effettuerà dei nuovi esami in Italia: secondo Sky Sport, nella giornata di martedì.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Ennesimo episodio che rimarca ancora una volta l'annoso problema delle Nazionali. Con un calendario tanto fitto e un Mondiale atipico invernale, era proprio necessario inserire una competizione, inutile se non ai fini del ranking, come la Nations League? Continuare a caricare di partite, spesso evitabili, i calciatori porta solo a questo: infortuni.

La situazione già complessa per l'Inter, ora si fa ancora più complicata con l'infortunio di Brozovic, che difficilmente da qui alla sosta per il Mondiale entrerà in condizione. Oltre al danno la beffa in sostanza: infortunatosi con la Croazia, tempistiche alla mano Marcelo tornerà al 100% per il Mondiale, non per il club che gli paga lo stipendio. Unica nota positiva: la sua assenza fungerà da banco di prova importante per Asllani.