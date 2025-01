Infortunio Calhanoglu: esami e tempi di RECUPERO, cosa filtra

Nella serata di ieri una delle notizie negative per l’Inter dopo il brutto risultato in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, è stato l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è uscito al 35′ del primo tempo per un problema muscolare e al suo posto è entrato Kristjan Asllani.

Come riportato dai colleghi di Sky Sport in queste ore all’indomani della finale persa e dopo il rientro a Milano della squadra, filtrano notizie non positive per per Simone Inzaghi perché sembra che il suo regista dovrà saltare anche la gara con il Venezia in programma domenica pomeriggio.

Per Calhanoglu sono previsti infatti degli esami strumentali nella giornata di domani che faranno maggiore luce sulle sue condizioni e sui suoi tempi di recupero. Alla ripresa degli allenamenti saranno infine rivalutati Thuram, Acerbi e Pavard per capire se potranno tornare a disposizione per il prossimo impegno di campionato.