Arriva la SMENTITA: cancellato il colpo dell’Inter

Nel corso del 2025, soprattutto durante la lunga sessione estiva di mercato, l’Inter andrà a ringiovanire la sua rosa e questo è uno degli obiettivi ormai dichiarati dalla stessa società. I dirigenti e gli uomini mercato nerazzurri dovranno quindi essere bravi ad individuare i migliori profili di giovani talenti che possano far comodo a Simone Inzaghi la prossima stagione.

Uno dei giocatori individuati per abbassare l’età media nerazzurra secondo diverse voci di mercato dell’ultimo periodo era Juma Bah. Il difensore classe 2006 gioca nel Real Valladolid (attualmente è in prestito ma il suo riscatto pare essere solo una formalità) e si era vociferato di un incontro con Ronaldo visto che Il Fenomeno è il presidente e proprietario del club spagnolo.

Come riportato dai colleghi di Calciomercato.com, tuttavia Bah rimane solo un profilo annotato sui taccuini del club nerazzurro e nulla di più. Non si registra infatti un reale avanzamento fino alle fasi finale di questo affare di mercato per il talento difensivo che in caso di firma con l’Inter avrebbe raccolto l’eredità di Acerbi e di De Vrij.