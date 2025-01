Cessione con la clausola: affare in uscita per l’Inter

L’Inter ha molti giocatori sotto contratto, non tutti ovviamente sono in questo momento nel gruppo della prima squadra allenata da Simone Inzaghi ma diversi di essi sono in prestito, soprattutto i più giovani che hanno necessità di fare esperienza e crescere.

Molti di questi giovani attualmente in prestito in Italia sono talenti interessanti che possono diventare anche opzioni importanti per l’Inter se confermassero la loro crescita ad alti livelli. Uno dei profili di questa lista che più stuzzica i dirigenti e anche i tifosi nerazzurri è quello di Filip Stankovic, portiere classe 2002.

Il figlio di Dejan in questa stagione gioca in prestito in Serie A con il Venezia, club che dopo alcune iniziali panchine ora ci punta molto e gli dà sempre l’occasione di giocare titolare. Per l’Inter però c’è un problema perché, come scrive oggi Tuttosport, in caso di salvezza della società lagunare scatterà l’obbligo di riscatto per circa due milioni di euro.

I nerazzurri potrebbero così perdere uno dei loro talenti migliori che anche in questa stagione di Serie A sta dimostrando di poter diventare un giocatore molto valido e che può crescere ancora tanto vista la sua giovane età. L’Inter conserverebbe comunque un incasso del 50% sulla futura rivendita di Stankovic.