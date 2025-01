Quanto ha incassato l’Inter dalla finale in Supercoppa

L’avventura in Arabia Saudita non si è conclusa nel migliore dei modi ieri sera per l’Inter. I nerazzurri, nella finale di Supercoppa Italiana disputata contro il Milan, hanno incassato una dolorosa rimonta da risultato di 2-0, uscendo sconfitti al triplice fischio per 2-3.

E’ stato l’ex interista Sergio Conceicao ad aggiudicarsi dunque il primo trofeo della stagione, interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive di Inzaghi con l’Inter in Supercoppa. Con questo secondo posto, in ogni caso, il club nerazzurro si è portato a casa quantomeno un buon bottino.

Grazie alla finale disputata, l’Inter ha incassato ben cinque milioni di euro dal montepremi stabilito dalla Lega Serie A per questa Supercoppa. Tre milioni in più invece per il Milan che, in quanto vincitore, ha avuto diritto ad una somma complessiva pari a otto.