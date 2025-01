“Arbitraggio scandaloso”: ATTACCO diretto all’arbitro di Inter-Milan

Nonostante le evidenti colpe avute dall’Inter nel consentire al Milan di rientrare in partita sul risultato di 2-0, non è passata certamente inosservata la direzione arbitrale di Simone Sozza. Una svista del direttore di gara designato per la finale di Supercoppa Italiana, ad esempio, ha consentito ai rossoneri di guadagnare la punizione poi segnata da Theo Hernandez.

Questo e altri errori sono stati individuati questa mattina da Marzo Barzaghi su Youtube: “Arbitraggio a detta di tutte le moviole sin troppo generose, scandaloso. Arbitraggio del signor Sozza scandaloso. Minuto 33 tacchetto esposto di Theo Hernandez su Dumfries, qui doveva intervenire il Var: arancione se non rosso, invece neanche fischiato il fallo ed episodio neanche riproposto da alcune moviole. Scandaloso che non venga assegnato neanche un fallo per una tacchettato, non si capisce il Var cosa stesse facendo, e questo è il primo grave errore”.

Episodio più discusso, ovviamente, quello del contatto tra Morata e Asllani: “Ma Sozza poi continua, perché è clamoroso l’intervento su Asllani, insufficiente, poi non si riprende più da quella giocata. Sente la colpa di una partita che viene riaperta, sbaglia a controllare un pallone che doveva subito appoggiare. Ma il fallo di Morata è stra-netto, non avrebbe avuto neanche ragione di essere la punizione che poi porta al 2-1 e riapre la gara. C’era questo fallo clamoroso, solo piede”.

Infine, anche un possibile cartellino rosso nemmeno giudicato nei confronti di Thiaw: “Poi ancora peggio con Barella lanciato a rete: Thiaw interviene così, potrebbe anche essere fallo da ultimo uomo e non viene fischiato niente. Poi le provocazioni di Leao, i calcetti a Bisseck, le spinte a Barella. Solo un ammonito per il Milan contro i quattro dell’Inter”.