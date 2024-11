Infortunio Calhanoglu, niente Verona: “Inzaghi ha una speranza”

In casa Inter continua a tenere banco l’infortunio di Hakan Calhanoglu, che preoccupa molto il mondo nerazzurro in vista della ripartenza del campionato dopo questa sosta per le Nazionali. Il centrocampista è rimasto con il gruppo della sua Turchia per la seconda ed ultima partita, ma ha già annunciato che non scenderà in campo.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l‘Inter vuole cautelarsi e al rientro in Italia del suo regista verranno infatti eseguiti degli esami strumentali specifici per capire le condizioni degli adduttori della sua coscia sinistra. L’imperativo per lo staff medico nerazzurro è quella di non rischiare visto che si tratta della medesima zona muscolare che lo ha tenuto fermo alcune settimane fa in gare importanti come Young Boys, Juventus ed Empoli.

Permane però ancora dell’ottimismo sul recupero di Calhanoglu in tempi brevi perché gli esami che ha già svolto con la Turchia hanno escluso lesioni, ma un piano di recupero chiaro verrà stilato al momento del suo ritorno a Milano. Visti gli impegni importanti alle porte, Simone Inzaghi potrebbe comunque decidere di lasciare il suo numero 20 a riposo per la trasferta di Verona in modo da recuperarlo con calma per il big match di Champions League contro il Lipsia.