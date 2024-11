Thuram, il Liverpool preme: “Ecco il pensiero del giocatore”

Marcus Thuram è fra i giocatori più ambiti nella rosa dell’Inter. Arrivato nell’estate 2023 a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach, la sua crescita non è passata inosservata: impatto straordinario sulla Serie A l’anno scorso con scudetto al primo tentativo, inizio super quest’anno con 7 gol in 7 partite.

Vero che nelle ultime settimane la prolificità del francese si è attenuata, tant’è che non segna a San Siro dal 5 ottobre e in generale dal 23 dello scorso mese, in occasione del gol allo scadere contro lo Young Boys. Tuttavia, le prestazioni del numero 9 nerazzurro – compresa quella in maglia Francia al Meazza contro l’Italia domenica sera – non possono essere definite negative, visto il lavoro che svolge per la squadra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, adesso Thuram è da considerare come una delle migliori punte in vetrina a livello europeo e quindi osservato speciale sul calciomercato. La Premier League lo monitora con attenzione e soprattutto il Liverpool, dove l’apprezzamento nasce dai tempi di Jurgen Klopp e prosegue tutt’oggi che in panchina siede Arne Slot.

In casa Reds, fra l’altro, si è trasferito anche un amico d’infanzia dello stesso Marcus, ovvero quel Federico Chiesa che da piccolo frequentava l’interista grazie all’amicizia fra i genitori Lilian ed Enrico, compagni di squadra al Parma. Ceduto in estate, l’ex giocatore della Juventus ha però brillato, collezionando solo 78 minuti in stagione, tant’è che si parla anche di un possibile trasferimento all’Inter, qualora Joaquin Correa liberasse spazio per il colpo.

Ma cosa pensa Thuram dell’interesse sempre più crescente del Liverpool? Secondo la rosea, l’amore per il club nerazzurro lo rende al momento sordo a eventuali corteggiamenti. Il francese pensa solo al campo e agli obiettivi con la Beneamata: vincere titoli e superare il suo record personale di gol stagionali, al momento fissato a 16 (stagione 2022-23 con la maglia del Borussia).

In questo contesto, è giusto però ricordare la situazione del giocatore, sul cui contratto è “agganciata” una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Se qualche club – Liverpool compreso – fosse disposto a pagare tale cifra, l’Inter non avrebbe voce in capitolo e dipenderebbe esclusivamente dalla volontà di Thuram. Che ad oggi, però, sembra chiara: rimanere in nerazzurro, maglia alla quale si è profondamente legato.