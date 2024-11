Inter, serve un altro passo in campionato e una difesa più forte

Non è l’Inter che ci si aspettava quella vista nelle prime 12 giornate di serie A. O meglio, lo è stata solo a tratti e quasi mai ha avuto la freschezza e la determinazione ammirata invece in Champions League, dove i neroazzurri stanno correndo in maniera energica verso la qualificazione agli Ottavi di finale, con forti chance di farlo direttamente, senza dover affrontare i play off.

In campionato invece si è vista ogni tanto qualche zoppia, qualche difficoltà anche inattesa se vogliamo, visto che l’undici di Simone Inzaghi era considerato ad inizio stagione di gran lunga la squadra da battere. In questo momento le principali avversarie stanno prendendo coraggio, ma i neroazzurri vantano ancora grande considerazione ed è situazione che potrebbe essere utilizzata per usufruire delle quote maggiorate che in queste particolari partite gli operatori sono soliti proporre.

Anche perchè, intendiamoci, non è che stare ad una lunghezza dalla vetta a nemmeno un terzo del cammino, sia una cosa gravissima, però c’è un dato che più degli altri preoccupa un po’ Marotta e i suoi più stretti collaboratori: la fase difensiva!

Il muro della passata stagione, che ha permesso di trionfare e di agganciare al petto la seconda stella, si è un po’ smarrito, ma anche in questo caso solo all’interno dei confini nazionali. Se infatti in Europa i neroazzurri fanno collezione di clean sheet (4 su 4 e affrontando anche avversarie del calibro di Manchester City e Arsenal!), non altrettanto si può dire in serie A dove i gol subiti sono già 14 (lo scorso anno 22 in totale…) e le gare senza subire reti appena 5.

Arrigo Sacchi, intervenendo qualche giorno fa proprio questa problematica dei neroazzurri, ha sottolineato che basterà aggiustare qualche dettaglio, ed è probabilmente così, perché la qualità degli elementi della rosa interista è di altissimo valore, ma è indubbio che ciò dovrà avvenire abbastanza in fretta, perché la serie A quest’anno propone tante squadre che stanno battagliando al vertice e la lotta per emergere appare più complicata che in passato.