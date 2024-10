Infortunio Lautaro, Inzaghi annuncia: “Ecco cos’è stato”

Hanno generato un po’ di preoccupazione le immagini circolate a fine partita ieri sera dopo la vittoria dell’Inter sulla Stella Rossa. In particolare, la smorfia rivolta da Lautaro Martinez al triplice fischio nei confronti di Simone Inzaghi che si era avvicinato all’argentino per accertarsi delle sue condizioni dopo un colpo ricevuto.

Il tecnico, come spiegato successivamente in conferenza stampa, aveva visto il suo capitano particolarmente sofferente per un dolore all’altezza della coscia negli ultimi minuti. Per fortuna, però, non si è trattato di un problema di natura muscolare, bensì di una semplice botta parecchio fastidiosa.

Queste le parole di Inzaghi sulle condizioni di Lautaro: “Ho visto nei minuti finali che continuava a toccarsi la coscia, gli ho chiesto e mi ha detto che è stata la classica ‘vecchietta’, la ginocchiata. Non dovrebbero esserci problemi”.