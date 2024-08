Infortunio Lautaro, c’è la decisione su Inter-Atalanta

Lautaro Martinez ha saltato Inter-Lecce, seconda giornata di campionato, a causa di un affaticamento muscolare dietro cui c’è una leggera elongazione. Per questo motivo, nella giornata di ieri l’attaccante argentino ha lavorato a parte dopo l’infortunio e farà lo stesso anche oggi ad Appiano Gentile, aumentando leggermente i carichi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, tuttavia, il capitano dell’Inter è ancora in ritardo e il rientro in gruppo – qualora avvenisse a breve – potrebbe verificarsi tra domani e dopodomani, quando la partita contro l’Atalanta in programma venerdì sera a San Siro sarà ormai prossima. La rosea afferma che forzare i tempi sarebbe un rischio che nessuno vuole correre, soprattutto con una sosta nazionali all’orizzonte.

Ad oggi, quindi, è sicuramente da escludere una sua presenza da titolare contro i bergamaschi, mentre la convocazione è fortemente in dubbio. Il tecnico Simone Inzaghi si affiderà nuovamente al tandem d’attacco composto da Marcus Thuram e Mehdi Taremi, lo stesso che è partito dal 1’ nella vittoria interna sul Lecce. E Lautaro proverà a recuperare almeno per la panchina.