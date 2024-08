“De Rossi, telefonata a Frattesi”: cosa è successo

Dopo le indiscrezioni circolate ieri su La Repubblica, oggi il Corriere dello Sport rilancia l’interessamento della Roma per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter. In casa giallorossa, infatti, tiene banco il caso relativo a Bryan Cristante, il quale ha disputato un avvio di stagione deludente ed è risultato fra i peggiori in campo nella sconfitta casalinga contro l’Empoli, con tanto di sostituzione dopo il raddoppio toscano.

Il futuro di Cristante è al momento incerto e il suo agente Beppe Riso sta avendo colloqui con diversi club, sebbene la sensazione rimanga quella di una permanenza, visti i pochi giorni rimanenti prima del gong del 30 agosto. E a proposito di Riso, si tratta dello stesso agente di Frattesi. Secondo quanto rivela il quotidiano romano, il tecnico dei capitolini Daniele De Rossi avrebbe telefonato proprio al centrocampista nerazzurro nel mese di giugno per chiedergli se fosse intenzionato a ritornare “a casa”.

L’ex Sassuolo, infatti, con la Roma ha vissuto tre anni di settore giovanile, dal 2014 al 2017. La risposta è stata però evidentemente negativa, visto che Frattesi è all’Inter e soprattutto non sono mai state intavolate trattative per una sua cessione.