Nuovo guaio per Inzaghi: infortunio in allenamento

Questa mattina l’Inter ha svolto una sessione di allenamento ad Appiano Gentile a due giorni dalla partita contro il Como che varrà per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. In questa trasferta i nerazzurri devono vincere e sperare che il Cagliari fermi il Napoli per prendersi lo Scudetto altrimenti sarà solo secondo posto.

Nel frattempo dalla seduta di allenamento dell’Inter non giungono buone notizie per quanto riguarda la situazione infortuni. Oggi il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con un nuovo problema di cui è stato vittima Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è leggermente affaticato, come riporta Andrea Paventi di Sky Sport.

L’ex giocatore del Napoli ha infatti lavorato a parte come Benjamin Pavard e resta da capire se potranno essere convocati venerdì a Como. Procede invece il recupero di Davide Frattesi e Lautaro Martinez che hanno lavorato parzialmente in gruppo e dovrebbe tornare nell’elenco dei disponibili per quest’ultimo match di Serie A.