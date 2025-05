Hakimi: “Dumfries? Facile segnare con quella difesa”

Tra i rivali dell’Inter nella finalissima di Champions League di Monaco del prossimo 31 maggio contro il Paris Saint Germain, i riflettori saranno puntati anche sul grande ex dell’incontro Achraf Hakimi. L’esterno marocchino, infatti, ha trascorso a Milano una grande stagione con il club nerazzurro nella quale ha pure vinto uno scudetto esaltante.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Hakimi ha parlato delle sue sensazioni a poco più di una settimana dalla finale di Monaco, lanciando anche una provocazione sul ruolo di Dumfries con l’Inter:

FINALE – “Penso di essere tranquillo, faccio tutto quello che faccio ogni giorno. Ho vinto una Champions nel 2018 col Real Madrid ma ero molto giovane; ricordo che guardavo la gente con più esperienza per sapere cosa fare il giorno che sarei tornato a vivere questo momento. Ora sono tranquillo, faccio tutto con normalità”.

EX COMPAGNI – “Se ho sentito qualcuno? Ancora no, ma con Lautaro condividiamo la stessa agenzia. Ha parlato col mio agente, ci siamo scambiati dei messaggi ma non abbiamo ancora parlato. Succederà in questi giorni. L’Inter giocherà una partita molto importante per vincere lo Scudetto, aspetterò prima di parlare con lui. Lui dovrà fare il suo lavoro per l’Inter, io per il Paris. Dobbiamo rimanere concentrati”.

DUMFRIES – “Ho visto che ha segnato tanti gol, ma in una difesa a cinque è più facile; a quattro è diverso. Denzel comunque è un grandissimo giocatore, poi mi piace che è fortissimo a segnare di testa, io sono nullo in questo fondamentale. Prenderei questo da lui”.