Infortunio Taremi: Inzaghi ha una speranza per il recupero

Subito protagonista nelle prime amichevoli in maglia Inter, Mehdi Taremi è stato fermato da un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra, che rischia di ritardare il suo processo di inserimento nella rosa nerazzurra. Inzaghi era pronto a dargli subito fiducia, ma ora dovrà attendere prima di contare sull’iraniano.

Quanto? Praticamente impossibile un suo recupero per scendere in campo contro il Genoa, nella prima giornata di Serie A. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, la speranza del tecnico sarebbe quella di riavere l’attaccante a disposizione almeno per la panchina proprio per l’esordio in campionato.

Sarebbe un recupero molto importante, ma che la stessa Rosea descrive come “operazione complicata”. Quasi sicuro, allora, che sarà Lautaro Martinez a dover fare gli straordinari, nonostante sia stato l’ultimo a rientrare dalle vacanze.